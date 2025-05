Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rabiate Einbrecher in Backshop

Herbsleben (ots)

Aus einer Bäckereifiliale am Anger entwendeten Einbrecher einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag. Zuvor drangen sie gewaltsam in das Innere der Filiale ein. In dem Backshop stemmten sie zudem mehrere Wände auf, um an weitere Wertgegenstände zu gelangen, was den ersten Ermittlungen nach nicht gelang. Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass sich die Tat bereits am Samstag zwischen 23.30 Uhr und 00.20 Uhr ereignet haben könnte. Vor Ort kamen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um umfangreich Spuren zu suchen und zu sichern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0113690

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell