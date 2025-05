Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug gerät in Brand

Worbis (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes geriet am Sonntagnachmittag ein Fahrzeug in Brand. In der Elisabethstraße stellte der Fahrer sein Fahrzeug folglich ab. Die örtliche Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen ab. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

