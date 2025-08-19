Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme nach Kiosk-Einbruch

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, kurz vor 6:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch durch zwei maskierte Personen in einen Kiosk in der Freiburger Rathausgasse.

Als mehrere Polizei-Streifen am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst. Ein 28-jähriger dringend Tatverdächtiger konnte noch im Bereich Niemensstraße/ Universitätsstraße vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Flucht hatte der Mann offensichtlich versucht, sich einer Tasche zu entledigen. Wie sich später herausstellte, befand sich darin vermeintliches Diebesgut aus dem Kiosk-Einbruch.

Der zweite Tatverdächte, ein 23-Jähriger, wurde im Rahmen der Ermittlungen identifiziert und wenig später an dessen Wohnanschrift in Freiburg-Haslach vorläufig festgenommen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen algerischer und tunesischer Staatsangehörigkeit befinden sich nun in Untersuchungshaft.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell