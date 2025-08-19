POL-FR: Todtnau/ Schlechtnau: Gabel von Traktor-Frontlader spießt Autodach auf
Freiburg (ots)
Mit seinem Traktor missachtete am Montag, 18.08.2025 gegen 10.30 Uhr ein 62 Jahre alter Mann die Vorfahrt eines 34-jährigen Nissan-Fahrers auf der B317, an der Kreuzung Kresselstraße in Schlechtnau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mistgabel vom Frontlader des Traktors das Pkw Dach aufspießte. Verletzt wurde niemand. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro.
md/ce
