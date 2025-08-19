PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Schlechtnau: Gabel von Traktor-Frontlader spießt Autodach auf

Freiburg (ots)

Mit seinem Traktor missachtete am Montag, 18.08.2025 gegen 10.30 Uhr ein 62 Jahre alter Mann die Vorfahrt eines 34-jährigen Nissan-Fahrers auf der B317, an der Kreuzung Kresselstraße in Schlechtnau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mistgabel vom Frontlader des Traktors das Pkw Dach aufspießte. Verletzt wurde niemand. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:44

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme nach Kiosk-Einbruch

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, kurz vor 6:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch durch zwei maskierte Personen in einen Kiosk in der Freiburger Rathausgasse. Als mehrere Polizei-Streifen am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst. Ein 28-jähriger dringend Tatverdächtiger konnte noch im Bereich Niemensstraße/ ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:13

    POL-FR: Vörstetten: Mehrere Wohngebäude nach Gasleck geräumt

    Freiburg (ots) - Bei Reparaturarbeiten an einer gebrochenen Wasserleitung wurde am Montagabend, 18.08.2025, kurz vor 21:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße «Hans Jakob Hof» in Vörstetten eine Gasleitung beschädigt. Nachdem Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei hinzugerufen wurden, mussten aufgrund des festgestellten Ausmaßes der Beschädigung rund 30 Personen aus elf Wohnanwesen evakuiert werden. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:34

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ölspur - Verursacher gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 16.08.2025, konnte gegen 14:20 Uhr vor dem Polizeirevier Waldshut in der Poststraße eine Ölspur festgestellt werden. Diese erstreckte sich über die Brückenstraße, durch die Poststraße zur Bismarckstraße und dann auf die B34 in Richtung Dogern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein nicht ordnungsgemäß verschlosser Tankdeckel als Ursache vermutet. Der Fahrende schien dies an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren