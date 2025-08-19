POL-FR: Todtnau/ Schlechtnau: Gabel von Traktor-Frontlader spießt Autodach auf

Freiburg (ots) - Am Samstag, 16.08.2025, konnte gegen 14:20 Uhr vor dem Polizeirevier Waldshut in der Poststraße eine Ölspur festgestellt werden. Diese erstreckte sich über die Brückenstraße, durch die Poststraße zur Bismarckstraße und dann auf die B34 in Richtung Dogern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein nicht ordnungsgemäß verschlosser Tankdeckel als Ursache vermutet. Der Fahrende schien dies an der ...

