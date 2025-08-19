PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ampelanlage angefahren und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 22:00 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ampelanlage an der Kreuzung Hauptstraße zur Bayerstraße in Weil am Rhein angefahren und erheblich beschädigt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter 07621 9797 0 nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

