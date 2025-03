POL-OG: Kehl - Unfall verursacht und keine Fahrerlaubnis? Polizei sucht Zeugen

Rastatt (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr an der Kreuzung B3 / Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 45.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger Ford-Fahrer die B3 in Richtung Muggensturm und übersah scheinbar an der Kreuzung das für ihn geltende Rotlicht. Er kollidierte in der Folge mit dem querenden Kia eines 49-Jährigen, welcher bei dem ...

mehr