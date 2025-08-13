Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Briefkasten
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten unbekannte Täter gegen einen Doppelbriefkasten. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell