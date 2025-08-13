PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Briefkasten

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten unbekannte Täter gegen einen Doppelbriefkasten. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 12.08.2025 – 16:24

    POL-PDNR: Brand eines Mähdreschers in Ingelbach

    Ingelbach (ots) - Am 12.08.2025 gegen 14:42 Uhr wurde der Polizei in Altenkirchen mitgeteilt, dass es auf einem Feld zwischen den Ortslagen Ingelbach und Kroppach zum Brand eines Mähdreschers gekommen ist. Vor Ort kam es zusätzlich zu einem Flächenbrand von schätzungsweise 150 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg mit circa 50 Einsatzkräften. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:39

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Weyerbusch (ots) - Am Montag, 11.08.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Weyerbusch, Herchener Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 54 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:30

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Altenkirchen (ots) - Am Montag, 11.08.2025, ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 13.38 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das linke Fahrzeugheck eines abgestellten Pkw Mercedes Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
