PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 11.08.2025, ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 13.38 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das linke Fahrzeugheck eines abgestellten Pkw Mercedes Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:21

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, 11.08.2025, gegen 09.25 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Ringelsmorgen. An der Einmündung Lindenallee / Ringelsmorgen bog sie nach links, in die Lindenallee ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die die Lindenallee überquerte. Die Fußgängerin erlitt ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:39

    POL-PDNR: Fußgängerin angefahren - Transporterfahrer unter Drogeneinfluss

    Betzdorf (ots) - Am 11.08.2025 kam es in der Betzdorfer Fußgängerzone (Bahnhofstraße) gegen kurz nach halb zehn am Vormittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 77-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Transporterfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts, und stieß dabei gegen den hinter dem Transporter befindlichen Fußgänger. Der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:22

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bagger

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Freitag, 08.08.2025, 16.30 Uhr, bis Montag, 11.08.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Baggers ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren