Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 09.25 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Ringelsmorgen. An der Einmündung Lindenallee / Ringelsmorgen bog sie nach links, in die Lindenallee ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die die Lindenallee überquerte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand am Pkw Sachschaden.

