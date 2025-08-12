Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Bad Hönningen (ots)

Am 08.08.25 zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen schwarzen Skoda Fabia mit OHZ- Kennzeichen auf dem Parkplatz am Rathaus in Bad Hönningen ab. Im Nachgang bemerkte er eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Diese ist beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW entstanden. Der Fahrzeugführer verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell