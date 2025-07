Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Tage, sechs Haftbefehle, eine Schleusung und Fund zahlreicher Betäubungsmittel - ein ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei

Aachen (ots)

Für die Bundespolizei in Aachen liegt ein ereignisreiches Wochenende zurück. Von Samstag bis Sonntag wurden unter Anderem zahlreiche Festnahmen vollzogen.

Ein Niederländer (32) reiste am Samstagmorgen aus den Niederlanden ein. Der Mann war durch die Staatsanwaltschaft Aachen wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben und hatte die Wahl: 520,00 Euro zahlen oder in Haft gehen. Er verfügte über genügend Barmittel, zahlte seine Strafe und durfte weiterreisen - letzteres jedoch erst nach erneuter Strafanzeige, denn er führte 7 Gramm Haschisch mit sich.

Ein 35-jähriger Rumäne kam am Samstag aus den Niederlanden nach Deutschland und wurde von der Staatsanwaltschaft Köln mittels Erzwingungshaftbefehl gesucht. Ferner führte er Marihuana in geringer Menge mit sich. Er wurde zur Strafanzeige gebracht und konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von knapp 2.000,00 Euro begleichen. Er wurde somit auf freiem Fuß belassen.

Ein Mazedonier (38) kam auf die Dienststelle am Aachener Hauptbahnhof und gab an, er wolle seinen, in der Vergangenheit durch die Bundespolizei beschlagnahmten Reisepass, zurück. Eine Überprüfung der Person ergab sodann, dass er von der zuständigen Ausländerbehörde gesucht wurde. Er wurde zur Verfügung des Ausländeramtes dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zugeführt.

Ein Deutscher (47) wurde in Aachen kontrolliert. Seinen Personalien lag ein Haftbefehl zur Ersatzfreiheitsstrafe wegen Betrugs zu Grunde. Er konnte 1.040,00 Euro Geldstrafe entrichten und wurde entlassen.

Ein 32-jähriger Rumäne reiste aus Belgien ein. Eine Überprüfung der Person ergab einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Er konnte knapp 1.900,00 Euro Geldstrafe begleichen. Da ihm jedoch das Freizügigkeitsrecht mit Wirksamkeit bis 2027 entzogen wurde, wurde er zudem wegen unerlaubter Einreise zur Strafanzeige gebracht. Ihm wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Belgien zurückgewiesen.

Ein junger Algerier (28) reiste mittels Fernreisezug aus Belgien ein und wurde vor dem Halt in Eschweiler kontrolliert. Er konnte keine Grenzübertrittspapiere vorweisen. Eine Überprüfung der angegebenen Personalien ergab vier Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen sowie ein Haftbefehl des Amtsgerichts Bremen. Eine anschließend auf der Dienststelle der Bundespolizei durchgeführte Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte o.g. Ausschreibungen. Der Algerier wurde festgenommen und in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

Zwei junge deutsche (22 und 16) wurden durch Bundespolizisten auf einem Bahnsteig am Aachener Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Beide wirkten sichtlich nervös. Eine Durchsuchung der beiden führte bei dem 22-Jährigen zum Auffinden einer nicht geringen Menge Amphetamin, Drogenbestecks und einer Feinwaage. Der 16-Jährige führte über 32 Gramm Cannabis und ein Springmesser mit sich. Der 22-jährige Deutsche wurde nach Rücksprache mit der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Aachen, zwecks Haftvorführung am Folgetag, festgenommen. Der 16-Jährige wurde nach Kontaktaufnahme mit den Eltern zunächst dem Jugendamt bis zum Folgetag übergeben. Beide erwarten Strafanzeigen durch die Bundespolizei.

Ein 35-jähriger Inder befuhr die BAB 44 aus Belgien kommend und wurde durch die Bundespolizei kontrolliert. In dem Fahrzeug befanden sich -7- weitere Personen. Keiner der insgesamt 8 Personen konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Das Fahrzeug wurde durchsucht. Hierbei fanden die Beamten zwei indische Reisepässe. Ein weiteres, deutsches Aufenthaltsdokument (Duldung), welches keinem der Insassen gehörte, wurde aufgefunden. Es bestand der Verdacht der Schleusung. Alle Personen wurden der Dienststelle zugeführt, wo sie durchsucht und vernommen wurden. Ferner wurden mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der 35-Jährige zwecks Haftvorführung am Folgetag festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

