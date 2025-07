Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende drei Haftbefehle in Hamm

Hamm (ots)

Zwei verurteilte Straftäter hat die Bundespolizei am Wochenende in Hamm verhaftet. Sie sitzen jetzt beide in Justizvollzugsanstalten ein.

Am Freitag (25. Juli) wurde die Bundespolizei zu einem Ladendiebstahl in ein Geschäft im Hauptbahnhof Hamm gerufen. Ein 54-Jähriger hatte dort Süßigkeiten gestohlen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zwei Messer in seiner Jackentasche. Ferner stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit zwei Haftbefehlen nach dem türkischen Staatsangehörigen suchte. Er war die Geldstrafen aus zwei Verurteilungen wegen Bedrohung und Beleidigung schuldig geblieben. Die insgesamt fällige Summe von 2272 Euro konnte der Mann nicht aufbringen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 63 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert. Darüber hinaus muss sich der Stuttgarter wegen des Diebstahls mit Waffen einem erneuten Strafverfahren stellen.

Am Sonntagmittag (27. Juli) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof eine 39-jährige Deutsche aus Hamm verhaftet. Sie wurde wegen einer unbezahlten Strafe wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung gesucht. Weil sie die noch offenen 1700 Euro nicht zahlen konnte, wurde sie am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert. Dort hat sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen zu verbüßen.

