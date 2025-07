Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrunkener leistet bei Dursuchung Widerstand - Bundespolizei nimmt Aggressor fest

Dortmund (ots)

Am Abend des 26. Juni kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte wollten den Angreifer später durchsuchen, doch dieser leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 20:30 meldeten Mitarbeiter der DB-Sicherheit, dass es am Hauptbahnhof Dortmund zu einer Streitigkeit gekommen war. Die Beamten begaben sich umgehend zum Einsatzort und trafen dort zwei deutsche Staatsangehörige an. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn gaben an, dass der 34-Jährige versucht hat, den 63-Jährigen anzugreifen.

Nach einer erfolgten Belehrung machte der Angreifer von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Auf Nachfrage gab er an, dass er keine Ausweisdokumente mitführe. Daraufhin begleitete er die Uniformierten zur Bundespolizeiwache.

Dort erläuterten die Einsatzkräfte dem Dortmunder, dass sie ihn durchsuchen müssen.

Der Deutsche beleidigte daraufhin die Beamten und sagte, dass er nicht durchsucht werden möchte. Auch nach Androhung von körperlichem Zwang reagierte er nicht. Daraufhin fassten die Polizisten seine Arme, um ihn zu durchsuchen. Der 34-Jährige sperrte sich jedoch und riss die Arme aus dem Griff der Uniformierten. Diese brachten ihn anschließend zu Boden, fesselten ihn und belehrten ihn erneut. Auch diesmal äußerte er sich nicht.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,7 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn anschließend, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell