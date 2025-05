Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tötungsdelikt in Menden - 14-Jähriger stirbt nach Messerstichen - Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem

Menden (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen

Am Samstag (10.05.2025) kam es gegen 01:35 Uhr auf einem Spielplatz zu einem Tötungsdelikt in Menden. Dort stach nach bisherigen Erkenntnissen nach einem Streit zwischen mehreren Personen ein 17-Jähriger auf einen 14-Jährigen ein. Der 14-Jährige verstarb wenig später nach Reanimationsmaßnahmen in einem Krankenhaus. Auch ein weiterer 17-Jähriger wurde durch einen Messerstich am Tatort schwer verletzt. Hier besteht keine Lebensgefahr. Der tatverdächtige und polizeilich bereits in Erscheinung getretene 17-Jährige floh vom Tatort.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg setzte eine Mordkommission der Hagener Polizei ein und fahndet aktuell nach dem 17-jährigen Alexis R. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Er ist 175 cm groß, hat dunkle Augen und braune Haare. Zeugenhinweise zum Aufenthalt des Gesuchten oder zu den Geschehnissen auf dem o.g. Spielplatz werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/167827

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell