Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdacht: Fahren unter Betäubungsmittel-Einfluss

Altena (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Donnerstagmorgen auf der Ihmerter Straße einen polnischen Lkw. Der 45-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Urin-Vortest erhärtete den Verdacht. Der Fahrer wurde zur Blutprobenabnahme gebracht. Diese muss zeigen, ob die verdächtigen Werte durch am Steuer verbotene Substanzen verursacht wurden. An der Hagener Straße kontrollierte die Polizei gegen Mittag einen 65-jährigen Motorroller-Fahrer. Ein Drogenvortest verlief positiv. Er wurde zur Blutproben-Abnahme zur Wache gebracht. Der Bluttest muss abklären, ob die Grenzwerte überschritten werden. (cris)

