Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub - Nächtliche Schlägerei

Menden (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag versucht, einer 83-jährigen Frau die Einkaufstasche zu entreißen. Kurz vor 11.30 Uhr lief sie mit ihrem Einkauf über den Heimkerweg. In Höhe des Schuhcenters an der Kreuzung Heimkerweg/Bahnhofstraße/ Untere Promenade habe sie ein südosteuropäisch wirkender, etwa 14- bis 15-jähriger Junge erst nach der Uhrzeit, dann nach Geld gefragt. Als sie weiterging, habe plötzlich jemand von hinten an ihrer Tasche gerissen. Als sie nicht losgelassen habe, sei der Unbekannte weggelaufen. Das berichtete sie am Donnerstag bei der Anzeigenaufnahme der Polizei.

Eine Gruppe von sechs bis zehn Personen soll heute Morgen kurz nach 0 Uhr an der Balver Straße auf einen 21-Jährigen eingeprügelt haben. Eine vorbeifahrende, aufmerksame Pkw-Fahrerin informierte die Polizei und verschreckte die Angreifer durch fortwährendes, lautes Hupen. Mehrere andere Zeugen bestätigten der Polizei später den Angriff. Der angegriffene, erheblich verletzte, alkoholisierte 21-Jährige lehnte jede Maßnahme des hinzu gekommenen Rettungsdienstes ab. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hatte bereits kurz zuvor einen Einsatz wegen eines Streits in einem Bistro. Auch dort standen sich der 21-Jährige und eine Gruppe unbekannter Personen gegenüber. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell