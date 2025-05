Altena (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Donnerstagmorgen auf der Ihmerter Straße einen polnischen Lkw. Der 45-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Urin-Vortest erhärtete den Verdacht. Der Fahrer wurde zur Blutprobenabnahme gebracht. Diese muss zeigen, ob die verdächtigen Werte durch am Steuer verbotene Substanzen verursacht wurden. An der Hagener Straße kontrollierte die ...

mehr