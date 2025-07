POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.07.2025

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am 27.06.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Bachstraße in Lutter am Barenberge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Mercedes, der auf dem dortigen Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 13 geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei ...

