Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.07.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 27.06.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Bachstraße in Lutter am Barenberge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Mercedes, der auf dem dortigen Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 13 geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am 30.06.2025, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der B248 in Höhe des Parkplatzes Kiliansloch ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Stadtoldendorf befuhr die B248 in Richtung Seesen und wollte an besagter Örtlichkeit eine langsam fahrende landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (Trecker) überholen. Hierbei kollidierte er mit dem PKW Mazda eines entgegenkommenden 55-jährigen Mannes aus Langelsheim. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden i.H.v. geschätzten 35000 Euro. Der Langelsheimer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da auf diesem Streckenabschnitt ein Überholverbot angeordnet ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Beschlagnahme des Führerscheins des Unfallverursachers angeordnet. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen - insbesondere zu dem o.g. Trecker - geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

