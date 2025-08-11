Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW
Weyerbusch (ots)
Weyerbusch- Am Montag, 11.08.25, im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Netto in Weyerbusch mit roter Farbe besprüht. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.
