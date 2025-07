Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradunfall auf dem Kirchweg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 10-jähriger Radfahrer zog sich am Donnerstag, 3. Juli, gegen 14 Uhr leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gefahren werden.

Er befuhr den Gehweg vom Kirchweg in westliche Richtung. Zu derselben Zeit befuhr eine 45-jährige Jeep-Fahrerin aus Hamm den Kirchweg in östliche Richtung. Als die beiden Fahrzeuge auf derselben Höhe waren, stürzte der Junge und kollidierte dabei mit dem PKW. Er verletzte sich dadurch leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. (bf)

