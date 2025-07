POL-HAM: 35-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 15-jähriger E-Scooterfahrer kam mit leichten Verletzungen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 3. Juli, im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße/Königgrätzer Straße in ein Hammer Krankenhaus. Der Jugendliche aus Hamm war mit seinem Roller auf dem Radweg der Wilhelmstraße in östlicher Richtung unterwegs, als er mit dem KIA einer 57-Jährigen zusammenstieß. Die Frau aus Hamm ...

