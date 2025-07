POL-HAM: Scooterfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Verursacher beschädigte den Audi eines 32-Jährigen aus Hamm am Dienstag, 1. Juli, in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr. Bei dem am Straßenrand geparkten PKW entstand ein Schaden von zirka 2.500 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

