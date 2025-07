Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 56-Jährige auf Parkplatz leicht verletzt

Hamm-Hessen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts am Sachsenring verletzte sich am Mittwoch, 2. Juli, eine 56-jährige Frau aus Hamm leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.30 Uhr wollte eine 70-jährige VW-Fahrerin aus Hamm vorwärts in eine Parkbucht einparken. Dabei machte das Auto plötzlich einen Satz nach vorne und kollidierte frontal mit dem geparkten Ford von der 56-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto nach hinten geschoben und die Frau, die sich am Kofferraum befand, leicht verletzt. Zur ärztlichen Behandlung kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (bf)

