Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe entwenden Ringe von Seniorin

Hamm-Pelkum (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch, 2. Juli, auf der Großen Werlstraße eine 88-jährige Frau aus Hamm bestohlen. Gegen 19 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator spazieren. Ein silberner PKW hielt neben ihr und eine Frau stieg aus dem Fahrzeug. Diese verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch. Sie steckte der Geschädigten mehrere Ringe an die Finger und löste währenddessen beide Ringe der Geschädigten von ihren Fingern. Danach stieg die bislang unbekannte Tatverdächtige in das Fahrzeug zurück und entfernte sich stadtauswärts. In dem Fahrzeug saßen zwei weitere Personen.

Die bislang unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: zirka 40-45 Jahre alt, ungefähr 1,70-1,75 Meter groß, kräftige Statur. Die Frau trug eine dunkle Hose sowie Jacke. Laut Zeugenaussagen hat sie ein deutsches Erscheinungsbild und hat akzentfrei Deutsch gesprochen.

Der Fahrer kann wie folgt beschreiben werden: zirka 40-50 Jahre, kräftige Statur. Er war hell gekleidet und hat ebenfalls akzentfrei Deutsch gesprochen sowie laut Zeugenaussagen ein deutsches Erscheinungsbild.

Die dritte Person kann nicht beschrieben werden.

Hinweise zu den Trickdieben nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

