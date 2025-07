Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellerbrand an der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße kam es am Mittwoch, 2. Juli, gegen 21.50 Uhr.

Durch die Rauchentwicklung und den Alarm der Rauchmelder wurde ein Bewohner aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten während der Brandbekämpfung die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell