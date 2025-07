POL-HAM: 59-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt - Verursacher mit E-Scooter flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Mit leichten Verletzungen kamen zwei Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall auf der Lipperandstraße am Dienstag, 1. Juli, in ein Hammer Krankenhaus. Gegen 9 Uhr befuhr ein 59-jähriger KIA-Fahrer aus Hamm die Lipperandstraße in westliche Richtung. Als er mit seinem PKW links in die Oberholsener Straße abbog, kam es im ...

mehr