POL-HAM: Audi bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Nachdem sie eine 77-jährige Frau aus Hamm in ein Gespräch verwickelt hatten, stahlen zwei bislang unbekannte Frauen am Dienstag, dem 1. Juli, deren Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt an der Ostwennemarstraße. Die 77-Jährige beabsichtigte gegen 16.50 Uhr einzukaufen, als eine der Frauen sie in gebrochenem Deutsch ansprach. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Seniorin in Höhe der ...

mehr