Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer leichtverletzt - PKW Fahrer flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwoch, 02. Juli, gegen 21.35 Uhr ein 23-jähriger als er mit seinem Fahrrad die Frielinghauser Straße in Fahrtrichtung Zollstraße befuhr. Auf Höhe der dortigen Kanalbrücke wurde der Hammer von einem bislang unbekannten dunklen PKW überholt. Bei dem Überholmanöver streifte der PKW das Vorderrad des Fahrrades, so dass der Radfahrer stürzte. Durch den Sturz wurde der 23-jährige leicht verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der unfallflüchtige PKW setzte seine Fahrt in Richtung Zollstraße fort, ohne anzuhalten. Der PKW konnte als dunkles Fahrzeug (blau oder schwarz) beschrieben werden. Das Fahrzeug war mit mehreren jungen Personen besetzt.

Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell