Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Demenzkranke Frau aus Lohmar vermisst/ Polizei bittet um Mithilfe

Lohmar (ots)

Seit Dienstag (01. Juli) ist eine 74 Jahre alte Frau aus Lohmar vermisst. Die Vermisste ist an Demenz erkrankt und wurde zuletzt gegen 16:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift im Ortsteil Wahlscheid gesehen. Zeugen gaben an, sie mutmaßlich gegen 21:45 Uhr zu Fuß am Ortsausgang des Ortsteils Wielpütz gesehen zu haben. Bislang kehrte die Seniorin nicht nach Hause zurück. Laut einer Angehörigen soll die 74-Jährige ein rotes Kleid tragen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, fahndet die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises nun mit einem Lichtbild nach der Vermissten, das unter https://polizei.nrw/fahndung/173196 eingesehen werden kann. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell