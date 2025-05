Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Kirchengebäude

Weimar (ots)

Weimar: Wie am Dienstag festgestellt wurde, waren ein oder mehrere Unbekannte in einer Kirche am Jakobskirchhof. Ohne Schäden zu hinterlassen betraten der oder die Langfinger das Innere und in der Folge einen Nebenraum. Aus diesem eigneten sie sich widerrechtlich mehrere Gegenstände, darunter auch Kostüme für das alljährliche Krippenspiel, an. Der Wert des Stehlgutes beträgt mindestens 500,- Euro. Die Tat konnte auf den Zeitraum vom 27. April 2025 bis zum 04. Mai 2025 eingegrenzt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

