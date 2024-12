Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin - Kellereinbruch

Hemer (ots)

Eine 32-jährige Frau verursachte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt fünf Einsätze der Polizei und einen Feuerwehr-Einsatz. Zum ersten Male wurde die Polizei gegen 0.25 Uhr zum Busbahnhof gerufen, weil eine Frau angekündigt hatte, Randale zu machen. Die Polizeibeamten führten ein Gespräch und schickten die Frau nach Hause. Eine knappe Stunde später riefen ihre Nachbarn in der Dürerstraße die Polizei, weil die 32-Jährige Lärm machte. Die Polizeibeamten ermahnten sie zur Ruhe. Das wiederholte sich noch zweimal. Um 3.30 Uhr musste auch die Feuerwehr dazu kommen. Die Frau hatte Toilettenpapier in einem Waschbecken angezündet. Die Feuerwehrleute betraten die Wohnung unter Atemschutz und löschten den Kleinbrand. Die Frau beschimpfte die Einsatzkräfte unter anderem als "Arschloch", "Hurensohn" und Wichser". Als sie eine Bierflasche zerschlug und mit den Scherben in der Hand im Flur stand, überwältigten sie die Polizeibeamten und fixierten sie. Dagegen wehrte sie sich mit erheblichen Kräften. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes erfolgte eine Zwangseinweisung nach PsychKG. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei schrieben Strafanzeigen wegen versuchter Brandstiftung, Sachbeschädigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Widerstands gegen Vollstreckungskräfte und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte.

Zwischen Montag- und Mittwochmorgen sind Unbekannte an der Lohstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Eindringlinge entwendeten nach der ersten Feststellung einen Filmprojektor, 100 DVD und einen 40 cm großen Halloweenclown. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell