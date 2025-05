LPI-J: Handgranate gefunden

Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr trafen an der Straßenbahnhaltestelle am Holzmarkt zwei männliche Personen aufeinander. Ein Disput entwickelte sich zu einem Streitgespräch, worauf einer der beiden den anderen in den Bauch boxte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 20-jährige Streitpartner erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung lehnte er jedoch ab. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter ...

