Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lagerhalle in Flammen - Zwei Feuerwehrmänner bei Löscharbeiten leicht verletzt

Windeck (ots)

Am Montagnachmittag (30. Juni) geriet in Windeck ein Wohnanhänger neben einer Lagerhalle am Ziegeleiweg aus ungeklärten Gründen in Brand. Ein Zeuge alarmierte gegen 16.30 Uhr Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf die angrenzende Lagerhalle übergegriffen. Wegen der Komplexität des Brandortes, einer ehemaligen Ziegelei mit unterirdischen Brennkammern, forderte die Feuerwehr weitere Löschzüge an.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Zwei Feuerwehrmänner erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Für Unbeteiligte bestand keine Gefahr. Die Polizei musste jedoch zusätzliche Kräfte entsenden, da einige Anwohner die Anweisungen der Beamten ignorierten und sich im abgesperrten Gefahrenbereich aufhielten.

Gegen 18.30 Uhr waren die Löscharbeiten weitgehend abgeschlossen. Neben dem ausgebrannten Wohnanhänger entstand erheblicher Sachschaden. In der Lagerhalle standen verschiedene Fahrzeuge, die alle beschädigt wurden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Vorsatz gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

