Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall in Troisdorf

Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (30. Juni) ereignete sich in Troisdorf-Sieglar ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 19-Jahre alte Niederkasseler war gegen 08:10 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kriegsdorfer Straße aus Richtung Bundesautobahn 59 kommend in Fahrtrichtung Sieglar unterwegs. Ebenfalls auf der Kriegsdorfer Straße, jedoch in entgegengesetzter Richtung, war eine 59 Jahre alte Pkw-Fahrerin unterwegs. Diese wollte an der Einmündung nach links in die Offenbachstraße abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge musste ihr Gegenverkehr wegen einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten, so dass die Troisdorferin den Abbiegevorgang einleitete. Als sie sich bereits quer auf der Gegenspur befand, prallte der 19-Jährige mit seinem Krad gegen die hintere Fahrzeugtür auf der Beifahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zweiradfahrer von seiner Maschine geschleudert und kam circa 20 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Motorrad und Pkw schleuderten jeweils herum. Die 59-Jährige eilte sofort zum Verletzten und leistete erste Hilfe. Ein hinzugerufener Notarzt äußerte später, der Motorradfahrer sei als schwerverletzt einzustufen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Kölner Klinik. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Da die beiden verunfallten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden entsprechende Abschleppunternehmen beauftrag. Der entstandene Sachschaden an dem SsangYong und der Yamaha wurde auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme unterstützte ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei. Die Feuerwehr reinigte im nach der Sicherung aller Spuren die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle bis circa 12:15 Uhr voll gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. (Uhl)

