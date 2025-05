Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL/ Innenstadt

Leichenfund in der Trave - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Dienstagvormittag (27.05.2025) stellte eine Passantin einen in der Stadttrave in Lübeck treibenden leblosen Körper fest und informierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen bereits toten Mann handelte. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Gegen 12.00 Uhr hatte eine Passantin den leblosen Körper in der Stadttrave zwischen der Wallhalbinsel und dem Schuppen 9 An der Untertrave festgestellt und Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Der Leichnam des Mannes konnte geborgen und im Anschluss auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft der Rechtsmedizin zugeführt werden.

Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Hinweise vor, dass der Mann durch ein mögliches Fremdverschulden verstarb. Die Identität des Mannes steht mangels Hinweisen noch nicht fest. Deswegen suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck nun Zeugen, die Angaben zur Identität oder zur Herkunft des Mannes machen können.

Die verstorbene Person ist männlich, circa 180cm groß und dunkelhäutig. Das Erscheinungsbild wirkt afrikanisch. Der Mann mit rundlichem Gesicht trugt einen schwarzen Vollbart. Zur Auffindezeit war er mit einem blauen Sweat-Shirt, eines schwarzen Jeanshose und grauen Sneakers der Marke "New-Balance" bekleidet.

Auffällig sind mehrere Tattoos, die der Mann trägt: Auf dem linken Oberarm waren eine Art Käfer sowie eine Feder, auf dem rechten Oberarm ein Kreis mit einem Kreuz tätowiert. Auf der Brust war eine Krone mit der Zahlenfolge "12.10" ersichtlich, auf dem Bauch zwei Hände mit einer Wünschelrute.

Wer Angaben zur Identität oder Herkunft des Mannes machen kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell