POL-VDKO: Erstmeldung - BAB3 Großmaischeid - Lkw in Vollbrand

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am 29.04.2025, gegen 19:08 Uhr, wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein brennender PKW auf der Bundesautobahn 3, in Höhe der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend, in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Es befanden sich keine Personen mehr in dem brennenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Fahrzeugbrand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Pleckhausen, Horhausen und ...

