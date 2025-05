Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Feuer in Mehrfamilienhaus - Folgemeldung 2

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am frühen Donnerstagnachmittag (29.05.2025) brach in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck St. Lorenz Süd ein Brand aus. Dabei erlitt ein 72-Jahre alter Mann leichte, eine 30 Jahre alte Frau aufgrund eines Sprunges aus einem Fenster schwere Verletzungen. Am späten Donnerstagabend konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person in dem Mehrfamilienhaus feststellen. Die Klärung der genauen Brandursache ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei.

Gegen 23:30 Uhr bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr die sterblichen Überreste eines Mannes aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und zwecks eindeutiger Identifizierung und Klärung der Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht. Es handelt sich nach derzeitigem Sachstand um keinen gemeldeten Bewohner des Hauses.

Das brandbetroffene Mehrfamilienhaus ist nach derzeitigem Sachstand nicht bewohnbar. Fachberater des Technischen Hilfswerkes prüfen aktuell die Statik des Gebäudes. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Auch die unmittelbar angrenzenden Gebäude sind nicht bewohnbar. Für drei Menschen, darunter zwei aus unmittelbar angrenzenden Nachbargebäuden, wurde durch die Hansestadt Lübeck kurzfristig eine Unterbringung vermittelt.

Warum das Feuer am frühen Donnerstagnachmittag ausbrach, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei. Eine genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest. Am heutigen Freitagvormittag nehmen die Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Lübeck den beschlagnahmten und inzwischen ausgekühlten Brandort erneut in Augenschein. Zur Stunde führt die Polizei umfangreiche Zeugenbefragungen durch.

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Kriminalbeamten Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder denen möglicherweise auch auffällige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Schützenstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

