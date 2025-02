Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dreister Diebstahl an der Discounter Kasse - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

27.Februar 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.02.2025 Schwarzenbek

Gestern Abend (26.02.2025) kam es zu einem Kassenaufbruch in der Aldi-Filiale in der Hamburger Straße in Schwarzenbek.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ gegen 20.30 Uhr eine Angestellte ihre geschlossene Kasse und ging in den Marktbereich hinein, um weitere Tätigkeiten zu verrichten. Diesen Augenblick nutzen die Täter aus, brachen in Windeseile die nun nicht besetzte Kasse auf und entwendeten die darin enthaltenen verschiedene Bargeldnoten in noch unbekannter Höhe.

Als die Angestellte nach wenigen Minuten zur Kasse zurückkehrte, fand sie die aufgebrochene Kasse vor. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur.

Die Schwarzenbeker Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr verdächtige Personen im Discount-Markt bzw. um unmittelbaren Umfeld in der Hamburger Straße aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04151/8894-0 entgegen.

