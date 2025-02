Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

25.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.02.2025 - Grambek

Am 24.02.2025 kam es auf der Schloßstraße (K 68) gegen 16:45 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Seat Leon die K 68 aus Grambek kommend, in Fahrtrichtung Göttin. In einer dortigen Linkskurve sei ihr auf ihrer Fahrspur ein unbekannter Pkw entgegengekommen, weshalb sie habe nach rechts ausweichen müssen und von der Straße abgekommen ist. Ihr Fahrzeug hat sich überschlagen und geriet in den angrenzenden Teich. Der Unfallverursacher floh. Die junge Fahrerin aus der Nähe von Büchen wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Der Seat konnte geborgen werden. Es traten Betriebsstoffe aus, weshalb die zuständige Wasserbehörde hinzugezogen wurde.

Die Polizeistation Mölln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder selbst ausweichen musste, wird gebeten, sich unter folgender Telefonnummer 04542 809919 oder unter der E-Mail moelln.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell