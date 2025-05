Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Pkw und Hecke brannten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.5.2025, gegen 0.55 Uhr wurde ein Brand nach Knallgeräuschen durch einen Anwohner auf der Mozartstraße in Wadersloh entdeckt. Sowohl eine Hecke als auch ein Mercedes Benz standen in Flammen. Kräfte der Feuerwehr löschten die Feuer. Unklar ist, warum es zum Brandausbruch kam. Zeugen, die dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

