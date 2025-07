Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kabel von Baustellen gestohlen

Sankt Augustin / Niederkassel (ots)

Von einer Baustelle im Sonnenweg in Sankt Augustin wurden circa 300 Meter Kombikabel entwendet. Der Polier einer Baufirma stellte am Montagmorgen (30. Juni) den Diebstahl gegen 07:00 Uhr fest. Davor war der Mann letztmalig am 14. Juni gegen 18:00 Uhr auf der Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt war das Kabel noch vorhanden. Der Wert des entwendeten Kabels beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen dreistelligen Eurobetrag. Der Mitarbeiter einer anderen Firma stellte ebenfalls bei der Polizei Strafanzeige wegen Kabeldiebstahls. Von einer Baustelle in der Kopernikusstraße in Niederkassel-Ranzel wurden zwischen Sonntagabend (29. Juni), 21:15 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr zwei Kabeltrommeln entwendet worden. Zwei weitere sind dem Anzeigenerstatter zufolge beschädigt worden. Der Sachschaden wurde hier auf Rund 2.000 Euro geschätzt. Wer an den Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des jeweiligen Diebesguts geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321 (Sankt Augustin) oder 02241 541-3221 (Niederkassel). (Uhl)

