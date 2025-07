Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Kindertagesstätte

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, 1. Juli, 16.30 Uhr und Mittwoch, 2. Juli, 6.30 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Heßlerstraße ein. Die Einbrecher hebelten diverse Türen und beschädigten mehrere Bewegungsmelder. Anschließend flüchteten er oder sie mit Bargeld als Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

