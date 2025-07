POL-HAM: Unfallflucht auf der Erich-Kästner-Straße

Hamm-Hessen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts am Sachsenring verletzte sich am Mittwoch, 2. Juli, eine 56-jährige Frau aus Hamm leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 70-jährige VW-Fahrerin aus Hamm vorwärts in eine Parkbucht einparken. Dabei machte das Auto plötzlich einen Satz nach vorne und kollidierte frontal mit dem geparkten ...

mehr