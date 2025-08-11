PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Windhagen (ots)

Am Montag, den 11.08.2025, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es im Bereich K25 / K27 innerhalb der Ortslage Windhagen zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. In Folge des Zusammenstoßes musste einer Unfallbeteiligten durch die Feuerwehr der VG Asbach aus dem Pkw befreit werden.

Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Der Unfallverursacherin wurde durch die Polizei der Führerschein sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

