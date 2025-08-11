PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer hochwertigen Rüttelplatte in Eichelhardt

Eichelhardt (ots)

Eichelhardt. Im Zeitraum von Freitag, den 08.08.2025 - 15:30 Uhr - bis zum 11.08.2025 - 07:00 Uhr - wurde auf dem Baustellengelände des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Eichelhardt eine Rüttelplatte der Herstellerfirma "Wacker" entwendet. Die Rüttelplatte war neuwertig und wiegt über 500 Kilogramm, sodass entsprechendes Equipment zum Abtransport notwendig ist. Potentielle Zeugen, die am vergangenen Wochenende Bewegungen auf dem besagten Baustellengelände festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen, unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 18:49

    POL-PDNR: Ladendiebin leistet erheblichen Widerstand

    Linz/Rhein (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Vorteil Center in Unkel. Ein Pärchen entwendete Lebensmittel und Kleidung im Wert von 63 EUR. Während der Sachverhaltsaufnahme griff die 34-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Unkel die eingesetzten Beamten tätlich an. So biss die Täterin einer Beamtin in den Unterarm und wehrte sich durch Kratzen und Treten gegen die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:04

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Isenburg (ots) - Am 10.08.2025 kam es auf der B413 zwischen Isenburg und Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen. Demnach befuhr ein PKW, besetzt mit vier Insassen, die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Fahrzeugführer stand zum ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:20

    POL-PDNR: Von der Fahrbahn abgekommen - Beifahrerin verletzt

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am 10.08.2025 befuhr ein 22-jähriger gegen 19:25 Uhr mit seinem Audi S3 die K 101 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ausgangs einer Rechtskurve kam er dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Böschung. Nachdem sein Fahrzeug von dort zurückprallte, blieb es letztlich wieder auf der Fahrbahn stehen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren