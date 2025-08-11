Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Von der Fahrbahn abgekommen - Beifahrerin verletzt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.08.2025 befuhr ein 22-jähriger gegen 19:25 Uhr mit seinem Audi S3 die K 101 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ausgangs einer Rechtskurve kam er dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Böschung. Nachdem sein Fahrzeug von dort zurückprallte, blieb es letztlich wieder auf der Fahrbahn stehen.

Die 17-jährige Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus verbracht. An dem Audi entsteht Sachschaden. Dieser musste entsprechend abgeschleppt werden.

