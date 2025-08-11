PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Von der Fahrbahn abgekommen - Beifahrerin verletzt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.08.2025 befuhr ein 22-jähriger gegen 19:25 Uhr mit seinem Audi S3 die K 101 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ausgangs einer Rechtskurve kam er dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Böschung. Nachdem sein Fahrzeug von dort zurückprallte, blieb es letztlich wieder auf der Fahrbahn stehen.

Die 17-jährige Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus verbracht. An dem Audi entsteht Sachschaden. Dieser musste entsprechend abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 09:10

    POL-PDNR: Ungeeignetes Schuhwerk führt zu Verkehrsunfall

    Betzdorf (ots) - Am 10.08.2025 befuhren eine 33-jährige VW-Fahrerin und eine 83-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 17:40 die L 280 aus Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Steinerother Straße beabsichtigten sie nach links abzubiegen, mussten jedoch aufgrund der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Aufgrund offenbar ungeeigneten Schuhwerks verfing sich die 83-jährige mit dem Fuß im ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:59

    POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern führt zu Leichtverletztem

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 83-jähriger Liegeradfahrer und ein 61-jähriger Pedelecfahrer befuhren hintereinander den kombinierten Geh- und Radweg entlang der L 280 aus Wehbach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Dabei beabsichtigte der 61-jährige den 83-jährigen zu überholen. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:49

    POL-PDNR: Straßenschild entwendet

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen entwendete am 10.08.2025 gegen kurz vor zwei Uhr nachts im Baumschulweg das Straßenschild "Helenweg". Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung der Wiesenstraße bzw. des Heimatmuseums. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren