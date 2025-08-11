PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Straßenschild entwendet

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen entwendete am 10.08.2025 gegen kurz vor zwei Uhr nachts im Baumschulweg das Straßenschild "Helenweg". Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung der Wiesenstraße bzw. des Heimatmuseums.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

