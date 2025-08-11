PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Niederfischbach (ots)

Am 08.08.2025 fuhr ein 59-jähriger mit seinem BMW die L 280 aus Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). An der Abfahrt nach Harbach kam er dabei von der Fahrbahn ab, und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurden mehrere Verkehrsschilder und auch der PKW des Verursachers stark beschädigt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Kräfte der PI Betzdorf eine deutliche Alkoholisierung bei dem 59-jährigen fest. Entsprechend erfolgte die Entnahme von Blutproben sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Den Beschuldigten erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:14

    POL-PDNR: Eingangstür an Mehrfamilienhaus beschädigt

    Betzdorf (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Morgen 08.08.2025 in der Zeit von 00:30 bis 09:30 Uhr die Glaseinsätze der Hauseingangstür eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 16:10

    POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 08.08. - 10.08.2025

    Neuwied (ots) - Am Morgen des 08.08.2025 wurde der PI Neuwied eine eingeschlagene Glasscheibe an einem Lebensmittelgeschäft im Ringmarkt gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass die Frontscheibe des Ladenlokals beschädigt war. Die Tat dürfte sich zur Nachtzeit ereignet haben, als das Geschäft geschlossen war. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:49

    POL-PDNR: Ladendiebstahl

    Linz/Rhein (ots) - Am Samstagmorgen entwendete eine 23-jährige Kundin aus der Verbandsgemeinde Unkel Nahrungsmittel im Wert von 28 EUR aus der Lidl Filiale in Rheinbreitbach. Bei der Personalienfeststellung stellten die Beamten fest, dass die Frau bereits mehrfach wegen des gleichen Delikts in Erscheinung getreten war. Es wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Linz Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren