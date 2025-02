Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gestohlenes Auto in Graben gelenkt - Fahrer geflüchtet

Bild-Infos

Download

Porta Westfalica (ots)

(AB) Die Polizei wurde in der Nacht zu Dienstag in den Stadtteil Hausberge gerufen. Dort hatte offenbar ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mercedes in den Straßengraben gelenkt und war danach geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Grund dafür, war den Beamten schnell klar.

Aufgeschreckt und aus dem Schlaf gerissen wurde ein Anwohner der Straße Kirchsiek gegen 2.30 Uhr durch einen lauten Knall. Als er sein Haus verließ, um der Ursache des Geräusches auf den Grund zu gehen, konnte er einen Wagen im Straßengraben der Serpentinen feststellen.

Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden, wählte der Mann den Notruf.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete zeitgleich eine Person, die im genannten Kurvenbereich in ein anderes Fahrzeug einstieg, welches in der Folge mit quietschenden Reifen in der Dunkelheit davonfuhr.

Während der Unfallaufnahme ergab sich anhand der aufgefundenen Spuren, dass der schwarze Viano möglicherweise zuvor den Kirchsiek in Richtung Ortskern befahren hat. Auf Höhe der Einmündung "Rosemeiers Brink", so die Vermutung der Polizei, ist das Fahrzeug ausgangs der dortigen scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen kollidiert und anschließend im Graben gelandet.

Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass der Mercedes erst wenige Tage zuvor im Raum Paderborn entwendet wurde. Auch das angebrachte Kennzeichen wurde nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der gestohlene Wagen geborgen und anschließend sichergestellt.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verkehrsunfall und der anschließenden Flucht im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell